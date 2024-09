Pará é o segundo maior estado na criação de bovinos no Brasil, aponta pesquisa

O estado tem cerca de 25 milhões de cabeças de gado (Foto: Sidney Oliveira / Agência Pará)

Além de bovinos, o estado também se destacou na criação de búfalos, cavalos e galinhas.

O Pará é o segundo maior estado na criação de bovinos do Brasil, conforme os dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) 2023, divulgados nesta quinta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Com um rebanho total de aproximadamente 25 milhões de cabeças de gado, o estado paraense fica apenas atrás de Mato Grosso, que possui 34 milhões de bovinos. No total, o Brasil conta com 238,6 milhões de bovinos.

O estado também se destacou na criação de outras espécies. O efetivo de bubalinos (búfalos) alcançou cerca de 683 mil, enquanto o rebanho equino (cavalos) foi estimado em 527 mil animais. A criação de suínos também apresentou números significativos, totalizando cerca de 706 mil cabeças. Já na avicultura, o Pará contabiliza aproximadamente 29 milhões de aves, incluindo cerca de 2,56 milhões de galinhas.

O município de São Félix do Xingu tem o maior rebanho de bovinos do Brasil, com 2,45 milhões de cabeças. Outro destaque é o município de Chaves, que lidera a criação de bubalinos no país, com cerca de 237 mil animais.

A Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) é realizada anualmente e fornece informações detalhadas sobre a criação de animais e a produção de origem animal em todo o Brasil. Ela abrange dados sobre os principais efetivos de diversas espécies, incluindo bovinos, suínos, galináceos, equinos, bubalinos, caprinos e ovinos, além da produção de leite, ovos, mel, lã e aquicultura. Ela abrange desde o controle municipal até as grandes regiões do Brasil, proporcionando um panorama completo do potencial pecuário do país.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/14:57:17

