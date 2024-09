Candidata do Rio de Janeiro vence concurso da ‘vagina mais bonita do Brasil’

Criadora de conteúdo adulto ganha concurso da vagina mais bonita do Brasil — Foto: Instagram

A criadora de conteúdo adulto Sabrina Saraiva, mais conhecida como Jean Grey Bianca, levou o prêmio de R$ 10 mil.

É do Rio de Janeiro a dona da vagina mais bonita do Brasil. A criadora de conteúdo adulto Sabrina Saraiva, mais conhecida como Jean Grey Bianca, venceu a 2ª edição do concurso da “PPK mais bonita do Brasil”, que aconteceu na noite da última terça-feira, 10, em São Paulo.

Sabrina, de 26 anos, derrotou concorrentes do Ceará, Santa Catarina e Espírito Santo e levou para casa o prêmio de R$ 10 mil.

O concurso foi realizado pela também criadora de conteúdo Japa. A disputa começou há um mês e contou com 110 mil votos. A campeã teve 63 mil votos do público.

Para concorrer, as vulvas precisavam ser naturais, além das fotos não mostrarem o rosto para não influencer os votos.

Cinco mil mulheres se inscreveram, sendo 26 escolhidas, uma por estado, para a fase final. Já a votação foi popular, com cada voto custando R$ 15.

