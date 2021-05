Estado disponibiliza cartões de vale-alimentação para familiares de alunos custodiados

Estado disponibiliza vale-alimentação para familiares de custodiados. — Foto: Reprodução/Agência Pará

A retirada dos cartões deve ser feita na escola estadual Dilma Catette, no bairro do Coqueiro.

As Secretarias de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e de Educação (Seduc) iniciaram nesta segunda-feira (3) a entrega de cartões de vale-alimentação para famílias de estudantes custodiados no Pará. O benefício, no valor de R$80, é entregue para parentes de alunos matriculados no ano de 2021 nas unidades prisionais estadual de ensino.

Uma equipe da escola estadual Dilma Catette, que funciona dentro da Escola Estadual Roberto Carlos Nunes Barroso, no bairro do Coqueiro, foi disponibilizada para auxiliar famílias dos internos.

A retirada dos cartões deve ser feita na escola, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h. Segundo a Seap, o vale-alimentação será entregue enquanto houver pandemia e tem validade de 90 dias.

