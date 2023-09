Técnicos da Adepará monitoram áreas de Oriximiná onde foram encontrados focos de mosca da carambola

A mosca da carambola (Bactrocera carambolae) é uma praga quarentenária que pode causar prejuízos à agricultura brasileira — Foto: Danilo Nascimento/Embrapa/Reprodução

Estratégia de combate está sendo desenvolvida para erradicar a praga do local, que pode trazer prejuízos a produção das frutas afetadas.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), identificou um foco de mosca da carambola no município de Oriximiná, oeste do estado. Uma estratégia de combate está sendo desenvolvida para erradicar a praga do local, que pode trazer prejuízos a produção das frutas afetadas. A situação não traz riscos a saúde humana.

Apesar do nome ser ‘mosca da carambola’, ela não não é prejudicial somente a essa, mas também pode afetar mais de 30 frutos. Técnicos da Adepará já monitoram a praga em todos os 144 municípios do estado com a instalação de armadilhas que constatam e confirmam se a mosca está realmente presente.

Em Oriximiná, a mosca foi detectada no dia 12 de setembro, e desde então, técnicos da Adepará estão no local monitorando a situação junto com os órgãos municipais visando erradicar a praga.

Os engenheiros agrônomos da Adepará reforçam que a população deve acionar os órgãos competentes caso tenham pé de carambola em casa, para que as armadilhas possam ser instaladas e a mosca possa ser monitorada, caso encontrada.

É preciso tomar medidas necessárias pois a praga se multiplica muito rápido, já que seu ciclo de reprodução é intenso.

Fonte: g1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/16:16:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...