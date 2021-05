Polícia Civil prende funcionários públicos e empresários investigados por crimes relacionados aos órgãos de trânsito

Na terça-feira (4), a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), deflagrou a “Operação Gold Land” para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva nos municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã, na região Sudeste, e Ananindeua e Belém, na Região Metropolitana. A ação ocorreu de forma simultânea e foi desencadeada após 11 meses de investigação.

Na operação, os agentes de segurança cumpriram 12 mandados de busca e apreensão domiciliares e seis pessoas foram presas, sendo quatro em flagrante. Os presos são funcionários públicos e empresários, investigados pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos no sistema, corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo.

“Essas prisões significam a quebra de uma cadeia criminosa, culturalmente alicerçada nos órgãos de trânsito do Estado do Pará. E significa um verdadeiro paradigma, tendo em vista a custódia de agentes políticos e empresários que atuam em fraudes veiculares”, informou o delegado João Costa, titular da DRFV.

“Mercado clandestino” – As investigações começaram em junho de 2020, após a prisão de dois servidores do Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Ourilândia do Norte, que praticavam o crime de inserção falsa nos sistemas da administração. Com o trabalho investigativo foi possível identificar um grupo criminoso acusado de cometer inúmeras fraudes veiculares em órgãos de trânsito do Pará, os quais funcionariam como mercado clandestino de operações, inclusive com uma tabela de preços para despachantes, empresários e populares.

Durante as buscas domiciliares foram apreendidos aparelhos celulares, cheques, computadores, pen-drives, munições de vários calibres e armas de fogo que estavam em posse dos acusados. Após as prisões, os indiciados prestaram depoimentos na Unidade Policial, e estão à disposição da Justiça.

A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência Policial, Diretoria de Polícia do Interior, Diretoria de Polícia Especializada e Inteligência do Detran/PA.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PC

