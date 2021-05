Seu Mané morreu após 2ª dose da vacina de covid-19 em Novo Progresso

O Jornal Folha do Progresso, após a morte anunciada do lendário “Seu Mané” de 71 anos por Covid-19 foi em busca de informações e constatou que tinha tomado a 2ª dose da vacina de covid-19.

Seu Mané de 71 anos falecido neste domingo (02) no Hospital em Novo Progresso, já havia sido diagnosticado anterior as vacinas de Covid-19, agora após praticamente 10 dias da segunda dose voltou a fazer teste para detectar a presença do novo coronavírus no corpo. Em conversa com membro da família, relatou ao Jornal Folha do Progresso que após ser internado foi realizado vários testes , entre eles teve negativo e depois dois positivos em laboratórios diferentes, o ultimo realizado no sábado deu positivo de Covid-19, e o hospital diz que ele morreu em decorrência de infecção generalizada e estava com os sintomas da covid-19, confirmados por exame colhido, um dia antes do óbito,informou.

Leia mais:Morreu vitima de Covid-19 na manhã deste domingo 02 de maio o lendário “Aldo Inácio ou Seu Mané”.

Seu mané estava em tratamento da doença , na semana teve piora e neste sábado o estado de saúde agravou acabou não resistindo vindo a óbito na manhã deste domingo 2 de maio de 2021 em Novo Progresso.

Para a família, porém, não havia a possibilidade de contágio pela doença, pois Seu Mané já havia tomado as duas doses de vacina contra a covid-19.

A secretaria de saúde não passa informações sobre casos de coronavírus, somente o sexo e idade das vítimas.

Vacina

As notas técnicas já divulgadas sobre a vacina recebida, a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, informam que são necessária pelo menos duas semanas para a imunização ocorrer de fato. Ainda assim, conforme profissionais ouvidos pela reportagem, nenhum dos medicamentos já desenvolvidos é cem por cento garantido.

