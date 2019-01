Estão abertas as inscrições para o Sisu 2019 e Bolsas de estudo para ingresso em faculdades

Há oportunidades em faculdades públicas e particulares de todo o Brasil. Saiba em qual delas você atende os requisitos necessários para se candidatar.

Depois de saber o resultado do Enem chegou a hora dos estudantes realizarem a inscrição nas mais variadas oportunidades de acesso a um curso superior. Dentre as formas de ingresso na universidade, estão com as inscrições abertas o 1º processo seletivo Sisu 2019 e as bolsas de estudo 2019.1 do Educa Mais Brasil. Para se candidatar vale observar se atende os requisitos necessários para vaga.

O Sisu está ofertando 235.476 mil vagas em universidades públicas, número menor se comparado com a seleção 2018.1, com menos de 4 mil oportunidades para esse semestre. Detalhe que contribui para uma disputa ainda mais acirrada, pois um dos requisitos para concorrer é ter a pontuação obtida no Enem compatível a nota de corte do Sisu. Ao realizar a inscrição no sistema de seleção unificada o estudante fica isento do vestibular na instituição, mas antes de se candidatar deve conferir quais as universidades que aceitam o Sisu.

Já o Educa Mais Brasil concede para o semestre 2019.1 mais de 400 mil bolsas de estudo para faculdades particulares em todo o país, com descontos de até 70% nas mensalidades. A proposta do programa é aberta a todas as pessoas que desejam ingressar no ensino superior, mas não têm condições de arcar com a mensalidade integral do curso. No site do programa é possível encontrar diversas bolsas para cursos, principalmente os mais concorridos como: Administração, Direito e Pedagogia na modalidade à distância ou presencial.

“As bolsas de estudo vêm sendo cada vez mais considerada entre as alternativas de ingresso em uma graduação. Isso porque a oferta de vagas é contínua, ou seja, temos oportunidades durante todo ano em diversas instituições reconhecidas e com uma mensalidade mais acessível. Ao contrário dos programas públicos que também ofertam chances de entrar em uma faculdade, no entanto são limitados quanto ao número de vagas oferecidas e período de inscrições”, explica a diretora de expansão e relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres.

Inscrições Sisu

O período de inscrições acontece entre os dias 22 e 25 de janeiro, na página do Sisu. O candidato deve ter em mãos o número de inscrição, a senha cadastrada do Enem 2018 e seguir um passo a passo de como se inscrever no Sisu 2019. É permitido escolher até duas opções de vagas e sinalizar por ordem de preferência: instituições de ensino, local da vaga, curso e turno, além da modalidade de concorrência.

Bolsas de estudo para graduação

Quem optar por cursar em uma faculdade privada neste 1º semestre do ano e estudar pagando menos, pode se inscrever para as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Para se candidatar não é necessário ter feito o Enem. A inscrição é gratuita e realizada exclusivamente pelo site www.educamaisbrasil.com.br, onde o interessado clica na modalidade graduação e faz filtros por cidade, pelo curso ou instituição, escolhe a bolsa de preferência e faz o cadastro informando os dados pessoais. A aprovação pode ser acompanhada pelo portal do aluno no próprio site do programa.

Fonte:Educa Brasil

