CONFIRMADO- Corpo de vítima de acidente com balsa é encontrado no Tapajós em frente a Itaituba

Corpo de Ana Cristina foi encontrada próximo a Orla de Itaituba.(Foto:Richardson Vieira)-

Segundo apurou o Giro, familiares fizeram o reconhecimento do corpo através das roupas que a vítima usava.

Foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (22), por volta de 13h, o corpo de uma das vítimas do acidente com uma balsa, que virou e deixou quatro vítima, próximo à comunidade de São Luiz do Tapajós.

Segundo informações apuradas pelo Giro, familiares de Ana Cristina Santos da Silva, de 30 anos, fizeram o reconhecimento do corpo através das roupas que a mesma usava, camisa preta de manga longa e calça jeans.

O corpo foi encontrado por um pescador nas proximidades de um local conhecido como beco do Aracú, próximo a orla da cidade. Populares acionaram o corpo de bombeiros que fizeram o encaminhamento até o porto da balsa onde aguardaram a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o Luis Cláudio, tenente coronel do corpo de bombeiros de Itaituba, a equipe de buscas fazia uma varredura na superfície do rio quando recebeu a informação de um corpo havia sido encontrado. Após a confirmação, uma nova informação foi repassada de que havia um segundo corpo próximo aos portos de soja, porém, após buscas, nada foi encontrado pelos bombeiros.

O corpo de bombeiros continua o trabalho de buscas às duas pessoas que ainda estão desaparecidas, fazendo varreduras na superfície do rio Tapajós, agora se concentrando mais próximo da cidade. Os desaparecidos são Jacicleia Moraes dos Anjos, de 51 anos e o jovem Nathan Anjos, de 19 anos.

O acidente

O trágico acidente aconteceu na manhã de domingo (20). Uma balsa, carregada com um trator e uma escavadeira (PC) virou e provocou o acidente. As causas ainda não foram divulgadas.

Das cerca de 10 pessoas que estavam na balsa, 6 seriam de uma única família. O corpo de uma mulher, identificada como Darck Ribeiro, foi resgatado pouco tempo após o acidente.

A balsa saiu da comunidade de Penedo no último sábado (19) com o frete, parou no buburé e seguia sentido Itaituba.

