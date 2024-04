Peixoto de Azevedo -Garimpeiro teria oferecido recompensa de R$ 200 mil para quem matasse grupo que invadiu sua casa e matou dois

Garimpeiro teria oferecido recompensa de R$ 200 mil para quem matasse grupo que invadiu sua casa e matou dois |

O garimpeiro “Polaco” teria oferecido uma recompensa de R$ 200 mil para quem matasse Eder Gonçalves, Inês Gemilaki, Bruno Gemilaki, e Márcio Gonçalves, acusados de tentarem matá-lo no último domingo (21), em Peixoto de Azevedo (MT). A alegação foi feita pela esposa de Eder, identificada como J.F., em depoimento para a polícia.

No domingo, dois idosos morreram e um padre ficou ferido após Inês, Bruno e Márcio invadirem uma confraternização na casa do garimpeiro e atirarem contra os presentes.

>>> Clique aqui e receba notícias na palma da sua mão

A esposa de Eder contou que após seu marido ter ligado para ela contando sobre o crime, ela ouviu de uma amiga que o garimpeiro estava oferecendo recompensa para quem matasse o quarteto. A mulher ainda falou que ligou para o marido e contou sobre a recompensa, e Eder confirmou o boato, dizendo que um amigo contou para ele.

A informação acabou gerando um grande pânico em Eder que procurou um amigo para emprestar R$ 1 mil reais de Bruno Gemilaki para fugir da cidade o mais rápido possível.

O crime

Como mostrou o RepórterMT, uma das linhas de investigação é de que o alvo da ação criminosa era um garimpeiro, conhecido como “Polaco”, em razão de uma cobrança de aluguel no valor de R$ 60 mil.

A família não teria aceitado os valores impostos pelo garimpeiro sobre um imóvel que foi alugado por eles. Eles chegaram a entrar com uma ação na Justiça, mas decidiram matar o garimpeiro.

Na tarde do domingo, os criminosos invadiram a casa de “Polaco” durante uma festa de aniversário e mataram dois idosos, identificados como Pilson Pereira da Silva, de 65 anos, e Rui Luiz Bogo, de 71 anos. Um padre também foi baleado, mas não corre risco de morrer.

Leia mais – Mãe e filho queriam matar garimpeiro por cobrança de R$ 60 mil de aluguel

O alvo dos criminosos não foi atingido. A arma de Inês Gemilaki falhou nas três vezes em que ela tentou atirar contra ele.

Presos

Eder e o irmão Márcio foram presos na manhã desta terça-feira (23) em Alta Floresta. Ambos fugiram seperados de Inês e Bruno que se entregaram na delegacia de Peixoto de Azevedo horas depois.

Fonte: reportermt e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...