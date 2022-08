Estudante de 17 anos faz colegas e professores reféns, no Mato Grosso

A Polícia Militar foi acionada e levou o adolescente até a Central de Flagrantes da capital. | (Foto:Reprodução).

À Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o aluno prendeu colegas e um professor dentro de uma sala de aula os ameaçando de morte.

Um aluno de 17 anos do IFMT (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso) fez colegas de classe e um professor reféns usando uma faca.

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (30) e, segundo boletim de ocorrência, as vítimas foram libertadas após negociação entre o adolescente e um PM que também estuda na instituição.

À Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o aluno prendeu colegas e um professor dentro de uma sala de aula os ameaçando de morte. Um segurança da instituição foi acionado e foi até a sala, mas o aluno armado tentou esfaqueá-lo.

Após a tentativa de libertação das vítimas por parte do segurança, o aluno fechou a porta da sala e recolheu os celulares de todos os estudantes e do professor.

Neste momento, outro estudante da instituição, que é policial militar, começou a negociar com o adolescente, o convencendo a libertar algumas das vítimas. O aluno foi contido pelo agente e por uma das vítimas. Ninguém ficou ferido na situação. A Polícia Militar foi acionada e levou o adolescente até a Central de Flagrantes da capital.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo a sequestro, cárcere privado e ameaça. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente de Cuiabá e ficará à disposição do juízo da Vara da Infância e Adolescência.

A reportagem entrou em contato com o IFMT por e-mail e telefone em busca de informações sobre a quantidade de alunos na sala de aula e sobre as medidas de segurança tomadas no local, mas não recebeu retorno até o momento. (Com informações do Folhapress).

