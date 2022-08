Homem é morto e tem a cabeça decepada com foice

Jonas Corrêa de Almeida, conhecido como “Caçula”, já era conhecido por praticar crimes | (Foto:Reprodução).

Crime teria ocorrido logo após uma briga

Em menos de dez horas, o município de Viseu, na região nordeste paraense, registrou o segundo homicídio em situação que envolve rixa entre famílias na região conhecida no ramal do Tatajuba, no distrito de Curupaiti, na zona rural da cidade da cidade.

Segundo os primeiros levantamentos da Polícia Militar, um rapaz identificado como Jonas Corrêa de Almeida, conhecido como “Caçula”, que era natural da cidade vizinha de Augusto Corrêa e atualmente morava na vila de Tatajuba, foi assassinado com um disparo de arma de fogo e, em seguida, teve a cabeça decepada a golpes de foice.

O crime com requinte de frieza teria sido motivado, segundo testemunhas, logo após uma briga com pessoas que seriam primos da vítima. De acordo com a Polícia Militar, Jonas Correa vinha cometendo vários crimes como roubo e furtos na região de Curupaiti e teria várias passagens pela delegacia do município de Augusto Corrêa.

Isso teria motivado a saída da vítima do município vizinho, indo se esconder no distrito de Curupaiti, de onde comandaria as ações. Logo após o crime, os envolvidos fugiram do local antes mesmo da chegada de uma guarnição do Pelotão Policial Destacado de Curupaiti, sob o comando do sargento Cadete.

De posse da qualificação dos suspeitos, a Polícia Militar iniciou as buscas pela região para localizar os autores da morte macabra. O corpo de Jonas Correa de Almeida foi levado para o IML de Castanhal. Os suspeitos ainda não foram presos. (Com informações do J R Avelar).

Jornal Folha do Progresso em 31/08/2022/

