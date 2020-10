Estudante paraense que morava no RJ foi morto a tiros na Baixada Fluminense

Marcos Winícius Tomé Coelho, de 20 anos foi encontrado sem vida na sexta-feira (09) em Nova Iguaçu na grande área da Baixada Fluminense, de acordo com as primeiras investigações do departamento de homicídios, ele foi assassinado com quatro tiros.(Foto:Reprodução)

Consta-se que o seu desaparecimento se deu na quinta-feira após sair pedalando de um shopping em direção à sua residência, localizada no bairro da Urca, seu corpo foi encontrado por PM’s nas redondezas da via Dutra, bairro localizado no Engenho Pequeno.

Tentando desvendar o que houve com o estudante, a Polícia Civil vai buscar por imagens de câmeras de segurança que estavam instaladas nas proximidades do local, a investigação ainda não contém pistas que ajudem a solucionar o crime.

Ainda de acordo com investigações a polícia ainda não sabe se ele foi morto em Nova Iguaçu ou se o corpo foi somente desovado no local, a esperança é de que a autópsia possa ajudar a esclarecer mais ou menos o horário em que o crime aconteceu.

O departamento de homicídios vai apurar se o cartão do jovem foi usado, amigos e familiares da vítima irão ser ouvidos para prestar depoimento.

A investigação preliminar constatou que ele havia saído do shopping por volta das 21h40, com uma bicicleta e iria percorrer a distância de mais ou menos dois quilômetros até chegar em sua residência, nenhum pertence da vítima foi localizado ainda o que não descarta a hipótese de latrocínio.

A polícia investiga o caso que até essa terça-feira ainda estava sem solução, e conta com números de suporte para receber qualquer tipo de informação ou denúncia, (21) 98596-7442 e 2253-1177, esse último se trata do Disque Denúncia.

RG 15 / O Impacto com informações do Jornal Extra

