COP 30 vai deixar legado para Belém, diz vice-governadora

Anunciada como sede do evento em 2025, capital do Pará terá obras nos próximos meses. Vice-governadora, que é do comitê para COP, falou ao g1 sobre andamento de projetos.

A realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – Cop 30 em Belém promete deixar um legado de investimentos e obras para a capital paraense. Essa é a expectativa do governo, informou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, em entrevista ao g1. Ela é presidente do comitê estadual para o evento.

“Não estamos preocupados só com os 15 dias de evento. Nossa preocupação é com o pós também, que a gente possa deixar de fato um legado para a população. Não vamos ter nenhum ‘elefante [branco]’. Não estamos fazendo obra para a COP e depois não ter utilidade”, afirmou.

A COP deve ser realizava em novembro de 2025 em Belém. A oficialização da cidade paraense como sede do evento mundial ocorreu em visita do presidente Lula a Belém.

“A partir do início das obras, a gente começa a gerar empregos, espaços de lazer para a população. Será um legado na área da sustentabilidade, de meio ambiente, da mobilidade, que a gente vire a chave em busca do avanço. Um legado em resíduos sólidos, em educação. Qualificação de mão de obras, também será um legado, principalmente na cadeia do turismo, hotéis , taxistas, aplicativos”‘, disse – veja no vídeo acima.

Segundo ela, os 28 meses que faltam para o evento serão suficientes para melhorias necessárias na cidade, incluindo infraestrutura.

“Temos os projetos que ingressamos, por exemplo, os 13 corredores viários, com postes de iluminação solar, fiação subterrânea. Temos a questão dos ônibus elétricos, com ar-condicionado, estamos pedindo financiamento”, disse.

Por enquanto, o governo busca parcerias e investimentos e não foi informado o total a ser investido em todos os projetos previstos e os prazos de conclusão de todas as obras planejadas.

“Estamos buscando recursos com cartas consultas para projetos para melhorias de infraestrutura na cidade para a Cop. […] Estamos em busca dos recursos financeiros”, afirmou.

Entre as frentes tratadas pelo comitê estadual montado para a COP está a hospedagem para tantas pessoas. “Estamos estudando alternativas de hospedagens para receber volume grande de pessoas ao mesmo tempo” – veja detalhes no vídeo abaixo.

Ainda de acordo com a vice governadora do Pará, além de mapeamento de toda rede hoteleira em Belém e região metropolitana, há possibilidade de usar leitos em outras cidades, como Salinópolis. Hospedagens por aplicativo também devem ser usadas.

O governo também está em contato com a empresa que venceu a concessão do aeroporto de Belém. A expectativa é que investimentos sejam antecipados para que o aeroporto possa receber mais voos.

Além disso, A Fundação Getúlio Vargas (FGV) está ajudando a avaliar a realização de outras COP, assim como outros grandes eventos no Brasil.

“Estamos a 28 meses da Cop, temos esse prazo para se preparar, para que a gente trabalhe de forma estratégica no setor público, setor privado, sociedade, todos têm que estar engajado para que a gente faça a melhor Cop de todos os tempos”, afirmou.

O governo começou, em parceria com a prefeitura, limpeza de ruas na capital. Viaturas do Detran entregues há uma semana foram adesivadas em inglês também focando na COP.

“Sabemos que é um grande desafio, mas entendemos que é uma grande oportunidade. É uma virada de chave para o nosso estado. Muitos falam da Amazônia, vão ter oportunidade de falar sobre a Amazônia conhecendo nossa realidade”.

