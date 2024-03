Estuprador em série é preso pela polícia de Goiás; menina de 11 anos está entre as vítimas

Foto: Reprodução/Metrópoles)- Vítimas eram abordadas em via pública e obrigadas a entrar no carro do estuprador.

No último sábado (23), a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher de Goiânia e do 1º Distrito Policial de Trindade, efetuou a prisão de um estuprador em série, acusado de cometer, ao menos, oito crimes de violência sexual, incluindo roubo e agressão às vítimas. Entre elas, uma criança de apenas 11 anos.

Identificado como Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, o estuprador abordava as vítimas em via pública em um carro preto e as obrigava, por meio de ameaças, a entrarem no veículo. Em seguida, cometia os estupros, roubava e as abandonava em um local “deserto”.

Histórico dos crimes:- 1º de janeiro de 2015: vítima de 22 anos, na zona rural de Trindade;

– 30 de dezembro de 2016: vítima de 11 anos, Jardim Cerrado, Goiânia;

– 20 de fevereiro de 2018: vítima de 34 anos, GO-060, Santa Bárbara;

– 18 de janeiro de 2020: vítima de 56 anos, abordada no Jd. Curitiba, em Goiânia, e deixada na GO-070, em Goianira;

– 2 de julho de 2022: vítima de 22 anos, St. Andreia, Goiânia (abordada em frente ao Portal Sul Shopping);

– 4 de maio de 2023: vítima de 56 anos, Setor Nova Esperança, Goiânia;

– 10 de dezembro de 2023: vítima de 24 anos, Setor Progresso, Goiânia;

– 16 de março de 2024: vítima de 55 anos, Residencial Real Conquista, Goiânia.

A prisão temporária tem relação com o último estupro, ocorrido em março de 2024. Na casa do home, a polícia encontrou o celular da vítima e o veículo usado no crime.

Segundo a polícia, quatro das oito vítimas já fizeram o reconhecimento fotográfico do autor. Além disso, laudo pericial da Polícia Técnico-Científica confirmou definitivamente a autoria após confronto de DNA do homem com o material biológico deixado por ele nas vítimas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/10:20:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...