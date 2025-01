EUA: agente que socorreu Trump em atentado vai liderar Serviço Secreto

(Foto: Reprodução) – Sean Curran trabalhou por anos da segurança pessoal de Trump. Anúncio foi feito por meio das

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa quarta-feira (22/1) que Sean Curran será o novo líder da agência de Serviço Secreto do país. Curran trabalhou na equipe de segurança pessoal de Trump e foi ele que correu para o palco durante o atentado do qual o presidente foi vítima em julho do ano passado.

Por meio de uma publicação no Truth Social, Trump enalteceu a trajetória de Curran, o chamou de “grande patriota” e citou as ações dele durante a tentativa de assassinato em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia.

“Ele provou sua coragem destemida quando arriscou sua própria vida para ajudar a salvar a minha de uma bala de assassino em Butler, Pensilvânia”, disse Trump. “Tenho total e completa confiança em Sean para tornar o Serviço Secreto dos Estados Unidos mais forte do que nunca”.

O que houve:

Agente que atuava na segurança pessoal de Donald Trump será o diretor do Serviço Secreto do país;

Anúncio foi feito por meio de redes sociais do presidente nessa quarta-feira (22/1);

Trump enalteceu o trabalho de Sean Curran. Foi ele o agente que subiu no palco e o ajudou durante um atentado na Pensilvânia.

Agência polêmica

Sean Curran substituirá Ronald Rowe como diretor do Serviço Secreto. A agência foi alvo de intensas críticas do Congresso por lapsos de segurança após a tentativa de assassinato de Trump. Dias após o incidente, a diretora Kimberly Cheatle renunciou em meio à reação negativa.

Trump também nomeou o ativista conservador L. Brent Bozell III para ser o próximo CEO da Agência dos Estados Unidos para Mídia Global, uma agência independente que supervisiona a distribuição de notícias transmitidas por todo o país.

O filho de Bozell foi condenado a quase quatro anos de prisão por participar do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Bozell foi solto nessa quarta como parte do amplo perdão do presidente para todos os condenados no ataque.

Fonte: Laura Braga – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/14:14:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...