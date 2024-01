À procura do desconhecido: destinos econômicos na Europa que você precisa conhecer

Viajar é um verdadeiro prazer e as possibilidades de destinos são extremamente amplas, mas se puder planejar uma viagem em que as despesas não sejam excessivas, tanto melhor. Embora, às vezes, pareça incompatível visitar lugares internacionais e não gastar muito dinheiro, a verdade é que muitas pessoas conseguem visitar cidades inimagináveis com preços acessíveis.

Há décadas, por exemplo, Europa tem sido um dos destinos de férias mais populares e, embora a taxa de câmbio atual não esteja a favor de todos, há muitas pessoas que querem obter passagens aéreas baratas e estudar a fundo certos detalhes, como escalas, hospedagem e a ampla gama de atividades gratuitas para curtir férias incríveis em um dos continentes mais mágicos, históricos e culturais do planeta.

Destinos económicos e imperdíveis de Europa

Europa é um continente que oferece uma diversidade interessante, pois tem atrações para todos os gostos: para quem aprecia história e cultura, para quem prefere admirar paisagens e ficar em contato com a natureza, e cidades aconchegantes para quem busca tranquilidade. É realmente um destino que tem tudo o que não pode faltar em uma viagem: locais históricos, monumentos emblemáticos, museus, belas praias, uma vida noturna agitada e uma gastronomia inigualável.

Praga, República Tcheca

Praga é uma das cidades mais famosas do continente e sempre foi a favorita da maioria dos turistas. Apesar disso, a cidade continua sendo um dos lugares mais baratos para se visitar.

Aqui é possível admirar uma interessante variedade de construções, igrejas e até castelos e, não menos importante, a cidade é capaz de acolher todos aqueles que planejam visitá-la, com uma ampla variedade de restaurantes e infraestrutura hoteleira, além de transporte público.

Entre as atrações mais populares estão o Stare Mesto, a cidade antiga onde estão localizados o relógio astronômico, a Ponte Carlos e o bairro judeu, entre outros.

Budapest, Hungria

É um dos lugares mais charmosos do país. Os pontos turísticos imperdíveis incluem o Castelo de Buda e o Parlamento, verdadeiras obras de arte que podem ser vistas de longe devido à opulência dos seus prédios.

O Bastião dos Pescadores, a Basílica de Santo Estêvão e a Igreja Mathyas também merecem uma visita e, embora algumas delas não sejam gratuitas, os preços dos ingressos são geralmente acessíveis.

Uma das vantagens desse lugar é que ele tem uma oferta gastronômica interessante e os bares e restaurantes oferecem bons preços. Outra vantagem é que é possível obter passagens aéreas baratas para chegar ao seu destino de diferentes partes do mundo.

Porto, Portugal

Esse destino tem se mantido, há alguns anos, como um dos mais escolhidos por ser econômico. Portugal é um desses destinos que oferece a combinação perfeita de praia, história, gastronomia e arquitetura única, além de muitos lugares ideais para quem quer se divertir.

Muitos turistas destacam as belas paisagens do Porto, a possibilidade de explorar e conhecer cada canto de suas ruas, admirar as casas antigas e apreciar o Rio Douro.

Istambul, Turquia

Embora possa não parecer, Istambul é uma das cidades mais consolidadas em termos de turismo. A cidade tem estrutura suficiente para que, dependendo das preferências e do orçamento de cada pessoa, todos possam aproveitar o que ela tem a oferecer, por exemplo, atrações gratuitas ou passeios pagos, bem como hotéis e restaurantes acessíveis.

A cidade se caracteriza por uma cultura interessante, mercados coloridos e edifícios de todos os tipos e, não menos importante, está localizada parcialmente na Europa e parcialmente no continente asiático.

Há várias atrações para aproveitar aqui, mas uma que não pode ser perdida é Capadócia. Esse é o lugar onde os balões de ar quente flutuam pelo ar, criando cartões postais fantásticos.

Sevilha, Espanha

Está localizada na região da Andaluzia, uma das mais charmosas do país. A cidade tem detalhes que vêm da cultura árabe, dos aspectos renascentistas e góticos nos jardins, azulejos e construções, o que a torna um destino sem igual.

Shows de rua de flamenco e experimentar novos sabores em um bar de tapas são imperdíveis nesse destino. Também é possível visitar locais emblemáticos, como a Catedral de Sevilha, a Giralda, a Plaza de Espanha, construída entre 1914 e 1929, e o bairro de Triana, entre outras atrações.

Recomendações para economizar dinheiro em uma viagem à Europa

Planejar a viagem com antecedência é uma das coisas mais importantes a fazer para economizar dinheiro. Esse continente oferece uma infinidade de cidades maravilhosas e, embora seja sempre associado ao exclusivo e ao caro, há muitos destinos que podem ser visitados e percorridos sem gastar muito dinheiro. Não é necessário renunciar ao prazer da viagem, nem que os turistas deixem de visitar os principais locais e atrações turísticas, mas sim que possam realizar uma viagem sensacional e uma experiência única, mas considerando alguns fatores elementares.

Um bom ponto de partida é aproveitar as promoções de passagens, ou seja, o ideal é verificar com bastante antecedência as ofertas disponíveis para o destino escolhido e conseguir passagens aéreas baratas. Outra recomendação é evitar a alta temporada, pois, durante esses meses do ano, as passagens tendem a ser mais caras e os preços de hospedagem e excursões também tendem a aumentar.

Outra recomendação é usar o transporte público. Dependendo das preferências de cada pessoa, é possível optar pelo aluguel de bicicletas para explorar cada uma das ruas do local escolhido, ou de trens para percorrer distâncias maiores, entre outras opções.

Se for uma viagem de pleno deleite e para conhecer ao máximo o que cada destino oferece, o ideal é escolher uma hospedagem com os serviços elementares, pois, dessa forma, se economiza dinheiro em confortos que não são utilizados.

Por último, mas não menos importante, é sempre bom fazer uma lista de todas as atrações turísticas que são gratuitas para poder aproveitar o máximo possível e verificar se há alguma promoção naquelas que são pagas.

