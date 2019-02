EUA negocia multa multibilionária com Facebook, diz jornal

Foto:REUTERS / Dado Ruvic Ilustração

Empresa teria compartilhado informações de 87 milhões de usuários com a britânica Cambridge Analytica

O governo dos Estados Unidos e o Facebook estão negociando um acordo sobre lapsos de privacidade da empresa que possam exigir que a rede social pague uma multa de bilhões de dólares, informou o Washington Post na quinta-feira.

Segundo o jornal, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) e o Facebook não chegaram a um acordo sobre uma quantia. O Facebook reportou receita no quarto trimestre de 16,9 bilhões de dólares e lucro de 6,9 bilhões de dólares.

A FTC tem investigado revelações de que o Facebook compartilhou de forma inadequada informações pertencentes a 87 milhões de usuários com a agora extinta consultoria britânica Cambridge Analytica.

A investigação se concentrou em saber se o compartilhamento de dados com a Cambridge Analytica e outras disputas de privacidade violaram um acordo de 2011 com a FTC para proteger a privacidade dos usuários.

Um eventual acordo também pode exigir mudanças em como o Facebook faz negócios.

O Facebook se recusou a comentar diretamente sobre a reportagem do Washington Post. “Temos trabalhado com a FTC e continuaremos a trabalhar com a FTC”, disse uma porta-voz.

A maior multa já aplicada pela FTC por lapso de privacidade foi de 22,5 milhões de dólares para o Google, em 2012. A agência teve acordos maiores em outras questões.

Fonte:Reuters

