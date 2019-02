Missionária italiana de 95 anos chega em Belém após 30 dias de caminhada até a Basílica Nossa Senhora de Nazaré

A italiana Emma Morosini chegou à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, após caminhar mais de 30 dias. — Foto: Aline Andrade / Ascom Basílica

A peregrinação de Emma começou há vinte anos, quando foi diagnosticada com uma doença que comprometia o movimento dos membros inferiores e a faria parar de andar. Ela já passou por Portugal, Espanha, Colômbia, e já esteve duas vezes no Brasil.

Após percorrer centenas de quilômetros desde a saída de São Luis, no Maranhão, no dia 14 de janeiro, a missionária italiana Emma Morosini, 95 anos chegou à Belém na manhã desta sexta-feira (15). Ela foi recebida na Basílica Nossa Por G1 PA — BelémSenhora de Nazaré depois de 30 dias de caminhada. A idosa ficou conhecida mundialmente pela devoção à santa Maria de Nazaré.

A caminhada desta sexta começou às 7h30, quando Emma saiu do Seminário Pio X, localizado na BR-316, onde foi acolhida pelo Reitor do Seminário, Cônego Vladian Alves. Ela seguiu pela avenida João Paulo II até a avenida Ceará, indo pela contramão na Magalhães Barata até a Basílica, destino final.

Durante uma das paradas para descanso ela agradeceu a recepção. “A missionária Emma peregrina que vai até a Basílica de Nazaré está muito feliz de ver pessoalmente Nossa Senhora. Estou caminhando por Cristo com tanto amor e que Ele me ajude a cumprir a minha peregrinação”, disse a missionária sobre sua caminhada.

A italiana foi recebida na Casa de Plácido, onde voluntários da Pastoral da Acolhida prepararam almoço, descanso e atendimento médico para ela. A devota participa desde o 12h da Santa Missa no Santuário da Rainha da Amazônia.

Peregrinação



Após mais de 30 dias de peregrinação a italiana Emma Morosini chegou à Basílica Santuário de Nazaré, em Belém — Foto: Aline Andrade / Ascom Basílica de Nazaré

A peregrinação de Emma começou há vinte anos, quando foi diagnosticada com uma doença que comprometia o movimento dos membros inferiores e a faria parar de andar. As chances de Emma voltar a andar eram pequenas e, por isso, ela fez uma promessa à Nossa Senhora. Após uma cirurgia, Emma voltou a andar e, desde então, percorre santuários por todo o

No dia 30 de janeiro, Emma chegou ao município de Santa Luiza do Pará, no nordeste do estado, onde foi recebida por uma multidão de católicos que já esperavam sua chegada. A paróquia do município preparou uma missa e acolheu a idosa por uma noite. Pela manhã, ela seguiu rumo a cidade de Capanema até a capital paraense

A primeira peregrinação foi rumo à Capela de Lourdes, na França. A idosa já passou por Portugal, Espanha, Colômbia, e já esteve duas vezes no Brasil.

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...