Evaristo Costa vai para UTI após complicações de doença crônica

Jornalista compartilhou com os seguidores sobre o quadro de saúde.

O jornalista Evaristo Costa foi internado, na última sexta-feira (12), por complicações relacionadas à Doença de Crohn. O apresentou utilizou as redes sociais para informar aos fãs que passou a noite na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital na Inglaterra.

“E minha ‘querida’ Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações. E agora para a emergência de novo. Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais”, explicou o jornalista.

Por meio de Stories do Instagram, Evaristo contou que sentia dor e outros sintomas: “Muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções”.

Ele precisou ser internado por conta da doença. “Como não consigo dormir, resolvi dar uma volta pelo hospital de cadeira de rodas porque não tenho forças para andar. Brincadeira, claro. Vou ter que passar a noite na UTI”, completou Evaristo,

Na manhã deste sábado (13), ele tranquilizou os fãs: “Um homem de banho tomado e sem dor não quer guerra com ninguém”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2024/18:51:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...