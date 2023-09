Ex-bailarina do programa Faustão fatura R$ 2 mil com fotos da sola de seu pé

(Foto:Instagram / @natachahorana) – As imagens foram veiculados em site de conteúdo adulto. A dançarina disse que deu o próprio preço e a pessoa pagou.

A ex-bailarina do programa Faustão, Natacha Horana, de 31 anos, compartilhou uma história peculiar em que vendeu um conjunto de cinco fotos da sola de seu pé por R$ 2 mil. As imagens foram veiculados em site de conteúdo adulto. A dançarina disse que deu o próprio preço e a pessoa pagou.

“Recentemente, ao entrar em uma nova plataforma, me solicitaram uma foto do meu pé. Pediram um pacote com cinco fotos da sola do meu pé! Então, sugeri o valor de R$ 2 mil, e eles concordaram imediatamente, sem hesitação. O mais curioso foi que depois percebi que não estavam interessados apenas em uma foto do pé, algo que é um fetiche até comum, não é? Eles especificamente desejavam a sola! Isso foi o que achei mais engraçado.”

A ex-musa da Mocidade e da Gaviões da Fiel no último Carnaval, que possui 1 milhão de seguidores no Instagram, compartilhou que frequentemente recebe pedidos peculiares. Segundo Natacha, os seguidores estavam dispostos a pagar por essas fotos, independentemente do valor oferecido.

“Estabeleci o valor em R$ 2 mil, mas poderia ter pedido R$ 5 mil, por exemplo. Eles não paravam de me fazer pedidos! Esse fetiche é tão forte que acredito sinceramente que não haja um valor que eles não aceitariam pagar. No final, acabou sendo justo para todos”, concluiu.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2023/15:36:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...