BBB 24Saiba como será a grande final do BBB 24

Final do BBB 24. Foto: Divulgação / TV Globo

Davi, Isabelle e Matteus são os três finalistas da edição. Último programa da temporada terá diversas surpresas e novidades.

A grande final do BBB 24 acontece na noite desta terça-feira (16). Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio de quase R$ 3 milhões. A atração será comandada por Tadeu Schmidt do gramado da casa, ao lado dos eliminados da edição, incluindo Vanessa Lopes e Wanessa Camargo.

Veja abaixo os detalhes da final do Big Brother Brasil 24:

A final da 24ª temporada promete render muitas emoções e diversão, não só ao público, mas também para os finalistas.

Pela primeira vez na história da versão brasileira do reality, os eliminados vão participar diretamente da grande final e, detalhe, direto do gramado da casa. Três telões também foram instalados para mostrar o clima das torcidas nas cidades de cada finalista com links ao vivo e repórteres especiais.

Na parte interna, os finalistas vão assistir ao programa na posição de espectadores direto do telão da sala.

A última transmissão do BBB 24 acontece logo após o programa ao vivo na Globo, no Bate-Papo BBB. Desta vez, Ed Gama e Thais Fersoza conversando com os finalistas ao vivo. A live acontece no GShow e no Globoplay.

Quem será o grande vencedor?

De acordo com um site especializado em enquetes e votações pela internet, Davi será o grande vencedor. Até 8h, o baiano possuía 71,88% das intenções de votos, seguido por Matteus (18,28%) e Isabelle (9,84%).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/08:23:10

