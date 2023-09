Mulher é encontrada amarrada e com agulhas na perna após ser torturada por bandidos dentro de casa

Mulher é encontrada amordaçada por assaltantas que invadiram sua casa (Foto:Reprodução/TV Anhanguera)

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que os bandidos tenham invadido a casa pelo muro ou pelo telhado

Uma mulher foi resgatada por policiais militares no último domingo (17) após ser torturada por bandidos que invadiram sua casa no bairro Santa Isabel, em Mineiros, no sudoeste de Goiás. A vítima foi encontrada amarrada e com agulhas espetadas em suas pernas.

Em um vídeo gravado por um presente no local, é possível ver que a mulher foi encontrada deitada no chão com as mãos amarradas em um móvel e os pés amordaçados entre si. Em relato aos policiais, a vítima contou que foi torturada por cerca de 40 minutos por homens que usavam máscaras e portavam arma de fogo. Veja o vídeo:

pic.twitter.com/RTB4CUd3FG — oliberal.com (@oliberal) September 20, 2023

Ainda segundo ela, os assaltantes roubaram R$ 800 que pertenciam à ela. A mulher contou ainda que estava sozinha quando foi rendida pelos assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar, devido ao estado do local os bandidos podem ter entrado na casa pelo muro ou pelo telhado. A mulher, no entanto, não soube detalhar como eles puderam acessar o interior da residência.

Após ter sido socorrida, por estar bastante debilitada, ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Civil apura o caso para entender as circustâncias do crime. Até o momento, nenhum dos dois suspeitos foi identificado.

