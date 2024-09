Ex-BBB que já ganhou mais de 65 vezes na loteria vence Lotofácil da Independência

(Foto: Reprodução) – Paulinha Leite ganhou mais de 65 vezes na loteria

A ex-participante do “Big Brother Brasil” Paulinha Leite venceu na última segunda-feira (9) a Lotofácil da Independência . A ex-sister foi uma dos 86 vencedores. O prêmio foi de R$ 2.354.726,30 para cada um dos vencedores. Entretanto, uma coisa chama atenção: Paulinha já venceu a loteria mais de 60 vezes.

Dona de uma empresa de apostas, a ex-BBB ganhou o prêmio pelo quarto ano seguido. O maior valor arrecadado até o momento foi de R$ 3,2 milhões também na Lotofácil da Independência de 2023.

A aposta foi realizada em Boa Vista, em Roraima. Paulinha compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (10) o resultado e disse: “Pelo quarto ano seguido, temos a felicidade de informar que fizemos os sonhados 15 pontos”.

Em entrevista à Exame em 2023, a ex-BBB afirma que é boa com números e dá o crédito para vencer tantas vezes pela “Lei da Atração”: “É difícil, mas não é impossível. As pessoas falam ‘queria ganhar igual você ganha’, mas aí eu pergunto quantas vezes a pessoa já jogou e ela diz que nunca. Assim fica difícil. Não é só pensar positivo, se você não joga. Porque o lotérico não vai bater na sua porta falando ‘Oi, tudo bom? Quer fazer um jogo?’, precisa jogar. Mas eu também acho que cada pessoa tem a sua sorte e às vezes as pessoas não prestam atenção. E é isso que eu faço, sou muito atenta no meu dia a dia”.

Paulinha acertou os 15 números sorteados. São eles: 19 – 18 – 05 – 15 – 25 – 03 – 22 – 12 – 16 – 04 – 21 – 06 – 10 – 23 – 13.

