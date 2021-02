Ex-funcionária é presa suspeita de torturar e matar patrão de 81 anos após ser demitida em MT

Eine Indiara, é ex-funcionária do idoso que foi torturado e morto em Tangará da Serra — [Foto: Divulgação]

Comerciante foi torturado e morto em casa por assaltantes um dia depois do aniversário dele.

Uma mulher e um homem foram presos suspeitos de torturarem e matarem um comerciante na última sexta-feira (12) em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Adil Pinheiro, a mulher, Eine Indiara, é ex-funcionária do idoso. Ela é apontada pela Polícia Civil como mentora do crime. Eine estaria com raiva do patrão por ter sido demitida. Ela negou o crime, mas a Polícia Civil diz ter certeza que ela é a principal autora.

A prisão dela ocorreu no domingo (14) e foi divulgada na segunda-feira (15). Ela trabalhou dois meses no comércio dele, entre novembro e dezembro de 2020.

“Essa ex-funcionária é a mentora e principal responsável pela atrocidade feita contra a vítima. Ela tinha todas as informações privilegiadas de onde havia dinheiro na casa, além da facilidade que eles encontrariam por ser um idoso”, comentou o delegado.

No dia do crime a polícia tinha detido a suspeita, mas ela acabou liberada por falta de provas.

“Ela cometeu essas atrocidades porque estava com raiva de ter sido demitida. A tortura praticada tinha um sentimento de vingança pessoal, não queria apenas roubá-lo e sim torturá-lo”, acrescentou o delegado.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Fernando Figueiredo Santana, de 23 anos, também é suspeito de participação no crime.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Fernando pulou a grade do local. Cerca de 50 minutos depois saiu tranquilamente.

O suspeito disse à polícia que a intenção era roubar o dinheiro que estaria no cofre encontrado aberto depois do crime.

Os suspeitos roubaram R$ 5 mil da vítima.

Eles estão presos e a polícia segue com as investigações para confirmar a participação de pelo menos mais uma pessoa no crime.

“Ele dormia algumas noites no comércio preocupado com furtos que aconteceram, inclusive por essa funcionaria que, depois que foi demitida, furtou o estabelecimento”, disse Adil.

O delegado aguarda laudos para saber se o idoso morreu vítima das torturas que sofreu ou se foi assassinado.

Por Guilherme Barbosa, TV Centro América

16/02/2021 10h47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...