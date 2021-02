Cantor Belo é preso após show no Complexo da Maré; chefe do tráfico no RJ é preso na mesma ação

Além de Belo, mais três mandados de prisão foram expedidos, incluindo para o chefe do tráfico de drogas no Parque União (Foto| Reprodução)

O cantor Marcelo Pires Vieira, o ‘Belo’, foi detido nesta quarta-feira (17) pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O pagodeiro é investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, que contrariou as proibições da pandemia.

O evento – realizado no interior da Escola Municipal do Parque União, no último dia 13 de fevereiro – não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde, por isso a polícia também investiga a invasão ao colégio.

A Polícia Civil carioca abriu um inquérito e, nesta quarta, cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Uma das buscas foi na sede da empresa que organizou o evento, a produtora Série Gold.

Os quatro mandados de prisão preventiva são contra: Marcelo Pires Vieira, o Belo, cantor; Célio Caetano, sócio da produtora; Henriques Marques, o Rick, sócio da produtora; e Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, chefe do tráfico no Parque União.

Autor: Com informações do Melhor da Tarde/quarta-feira, 17/02/2021, 14:44

