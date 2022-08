Ex-goleiro Bruno arrecada R$ 19 mil em 48 horas para pagar pensão

O ex-goleiro Bruno Fernandes tem que pagar R$ 90 mil de pensão | Foto:Reprodução

De acordo com a esposa do atleta, Bruno está falido. Doação foi feita por seguidores

Para evitar nova prisão, o ex-goleiro Bruno Fernandes e a esposa Ingrid Calheiros criaram uma vaquinha com o intuito de arrecadar dinheiro para pagar a pensão do filho de Bruno com Eliza Samúdio, assassinada pelo próprio jogador, quando ainda atuava pelo Flamengo.

O crime ocorreu em 2010 e o corpo de Eliza nunca foi encontrado. Bruno e a vítima tinham um filho recém-nascido na época. O ex-goleiro não reconheceu o filho, mas um exame de DNA confirmaria a paternidade.

O objetivo da vaquinha é arrecadar R$ 90 mil, preço que o atleta foi intimado a pagar de pensão para o filho, em apenas 48 horas a vaquinha arrecadou cerca de R$ 19 mil.

(Foto:Divulgação)

Em vídeo, Ingrid esposa de Bruno fez o anuncio da vaquinha no Instagram do atleta: “Na semana passada, fomos intimados a pagar a pensão de R$ 90 mil. Tentamos acordo, plano de pagamento, parcelamento e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase 10 anos”, disse.

De acordo com a mulher, Bruno está falido. “Ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, que tenha perdido tudo para advogados, que não tenha mais nenhum tipo de bem e renda. Então, eu resolvi criar uma vakinha online. Talvez seja um impulso, talvez seja um erro, mas é uma tentativa. Não temos esse dinheiro e não sei o que fazer”, completou. (Com informações do Metropoles).

Jornal Folha do Progresso em 18/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...