Irmãos morrem em grave acidente ao voltarem de velório da avó

Um trecho da via precisou ser interditado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil (Reprodução)

As vítimas são filhos do dono de um colégio tradicional em Belo Horizonte

Duas pessoas morreram em um grave acidente nesta quarta-feira (17) no retorno de um velório, em Brasília. Milena Raggazi de 30 anos, e o irmão Stéfano, retornavam do velório da avó quando o carro em que estavam bateu de frente em uma carreta na BR-040, altura de Três Marias (MG). As informações são do portal Metrópoles.

As vítimas são filhos do dono de um colégio tradicional em Belo Horizonte. Em nota enviada à comunidade, o colégio informa que, em decorrência das perdas dos dois filhos do diretor, as unidades da instituição de ensino não vão abrir as portas nesta quinta-feira (18). “Frente a esta tragédia, em respeito e carinho a ele e sua família, estamos decretando luto nas unidades escolares no dia de amanhã”, diz o aviso.

Um trecho da via precisou ser interditado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil. (Com informações de Luciana Carvalho).

