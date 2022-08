PF deflagra operação para fiscalizar 15 empresas de cursos de formação de vigilantes no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

São visitadas 256 escolas de vigilantes nacionalmente, com participação de 320 policiais federais.(Com informações do g1 Pará — Belém).

“A operação é fundamental para certificar que os cursos de formação de vigilantes atuam em conformidade com a lei e normativos. O profissional vigilante compõe importante parte da segurança privada”, explica André Federico, chefe da Delegacia de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal no Pará.

