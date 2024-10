Ex-jogador do Remo é morto a tiros em Marituba, na Grande Belém | PA

Ricardinho foi cria do clube do Remo. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, conhecido como ‘Ricardinho’, tinha 22 anos e era cria da categorias de base do Remo. Além dele, outros dois homens foram mortos durante a ação criminosa.

O ex-jogador do Remo Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, conhecido como ‘Ricardinho’, foi assassinado à tiros na noite desta segunda-feira (7), no bairro São José, em Marituba, Região Metropolitana de Belém.

Ricardinho tinha 22 anos e era cria das categorias de base do clube do Remo. Além dele, dois homens identificados como Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza também foram mortos no crime.

De acordo com moradores da área onde o crime ocorreu, Ricardo e Flávio eram amigos e estavam sentados em uma calçada após uma partida de futebol disputada em uma arena local, quando um carro preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos na direção das vítimas.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que equipes da delegacia de Marituba investigam o caso. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

O perfil oficial do Remo divulgou uma nota sobre a morte de Ricardinho. O clube lamentou a morte trágica do jogador e também falou sobre a trajetória dele como cria da base do time, onde estreou como profissional em janeiro de 2023.

Informações que ajudem a esclarecer o crime podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/08:41:59

