Denúncia leva PM de Novo Progresso a flagrar tráfico de drogas no Jardim América

Foto: Reprodução/PC/PA | Entorpecentes, dinheiro e até munições são apreendidos; menor de idade também estava envolvido.

Uma denúncia anônima resultou em uma grande apreensão de drogas em Novo Progresso neste domingo (8). Segundo informações da Polícia Militar, jovens estariam consumindo entorpecentes nas proximidades da Rua Suriname, no bairro Jardim América.

Ao atender à ocorrência, a guarnição identificou Daniel Kevin dos Santos Fonseca, que tentou fugir, mas acabou capturado. Com ele, foi encontrada uma porção de maconha. Durante a abordagem, Daniel revelou que comercializava drogas e informou que havia mais substâncias ilícitas em sua residência.

Na casa, a história tomou proporções maiores. Marlison Morais Rosa, outro residente, autorizou a entrada dos policiais, que encontraram 846 gramas de maconha, 225 gramas de crack, R$ 200 em espécie, uma balança de precisão, celulares e até uma munição de calibre .380. O menor M.V.S., que estaria sendo cooptado para o tráfico, também foi identificado no local.

Marlison assumiu ser o proprietário dos entorpecentes e revelou que os materiais foram entregues por Naiara Pereira de Oliveira, com origem em Pedro (vulgo Chuck), conhecido por passagens criminais.

Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar reafirma seu compromisso em garantir a segurança da população e combater o tráfico de drogas no município.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações da PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/08:18:08

