PF combate tráfico ilegal de ouro nos municípios de Santarém, Itaituba e Jacareacanga

Organização criminosa teria movimentado R$ 4 bilhões com envio de ouro ilegal ao exterior. (Foto:Divulgação/PF)

PF combate tráfico ilegal de ouro em terra indígena no Pará

PF mira organização criminosa que movimentou R$ 4 bilhões em ouro ilegal

Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão, nos estados do Pará, Roraima, Amapá, São Paulo, Paraná e Goiás

Organização criminosa teria movimentado R$ 4 bilhões com envio de ouro ilegal ao exterior. Minério era extraído de terras indígenas no Pará e enviado em bagagens por estrangeiros. Saiba detalhes!

Povo de tradição guerreira, os Munduruku estão situados no Pará, nos municípios de Santarém, Itaituba e Jacareacanga, além de outros estados adjacentes. A maior luta deles é para garantir a integridade de seu território, ameaçado principalmente pelas atividades ilegais dos garimpos de ouro.

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de combater esse tipo de atividade, no município de Santarém. A Operação Flygold II tem como objetivo combater organizações criminosas especializadas em realizar o transporte ilegal de ouro extraído de terras indígenas, especialmente Munduruku, para outros estados e ao exterior.

Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão. Além do Pará, a operação também ocorre nos estados de Roraima, Amapá, São Paulo, Paraná e Goiás. Mais de R$ 615 milhões em bens e valores foram apreendidos até o momento.

Durante um ano de investigações, constatou-se que, aproximadamente, uma tonelada de ouro foi transportada de maneira ilegal, além da movimentação de mais de 4 bilhões de reais entre os envolvidos, incluindo empresas fantasmas. Os integrantes da organização criminosa recrutavam, em sua maioria, estrangeiros para despachar bagagens carregadas com ouro em voos comerciais.

Fonte:Ascom/Santarém/PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/08:03:18

