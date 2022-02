Ex-jogador do Remo e Paysandu é ameaçado em motel com a esposa de vereador no Pará

Eduardo Ramos e Diego Alves: discussão virou caso de polícia (Foto:Reprodução)

Eduardo Ramos é ameaçado em motel com a esposa de amigo .

O ex-jogador do Remo e Paysandu afirmou que sofreu ameaças do político.

Eduardo Ramos parou de ganhar holofotes nos campos de futebol paraense para virar notícia ao se envolver com mulheres comprometidas.

Em setembro de 2021, uma foto e um vídeo íntimo do ex-jogador com a namorada de um cantor regional foram vazados na internet. Inclusive, a moça foi aconselhada a processar o ídolo do Clube do Remo.

Desta vez, a polêmica envolve Boletim de Ocorrência, “talaricagem” de amigo e ameaça de morte. Segundo registrado no BO, Eduardo sofreu ameaças do vereador Diego Alves, de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, após o político ter invadido o quarto do Motel Privilege, na rodovia Mário Covas e espancado a companheira do político.

O político foi autor do título de Cidadão de Ananindeua concedido pela Câmara Municipal a Eduardo, em dezembro de 2021. O ex-atleta de Remo e Paysandu divulgou no B.O que foi ameaçado por Diego Alves.

Eduardo relatou que ao invadir o quarto, o vereador disse que iria se vingar e saiu arrastando a moça. Após o episódio, ele passou a receber ligações o ameaçando. O caso foi registrado às 3h da madrugada do dia 3 de fevereiro deste ano.

“Mal entendido. Existiu nada disso! Eles são meus amigos. Pior que foi mal entendido mesmo. Bebida deu essa merd# toda. Não transei com ela. Nos alteramos, discutimos, mas no dia já resolvemos. Ele estava alterado e eu disse para ele parar com aquilo (agressão), pois ele iria se arrepender. Mas fizemos as pazes, ele é meu amigo. Nada do que estão falando é verdade. Foi apenas bebida. Nada demais. Eu sou premiado, sortudo (nesses assuntos). Nos alteramos, brigamos, mas saímos da delegacia juntos. Foi a bebida”, disse Eduardo ao DOL sobre o caso.

Veja o BO:.

| OUTRO LADO:

O DOL também conversou com o vereador Diego Alves. “Isso não aconteceu da forma que foi publicado. O que houve foi uma briga minha com o Eduardo motivada por bebida. Quase chegamos às vias de fato e fomos parar na delegacia. Na frente do delegado, vimos que não tinha porquê brigar. Ali mesmo a situação foi resolvida. Não sei como hoje as coisas se tornaram tão grandes, vindo a ser publicado nos jornais. Vamos entrar com as medidas cabíveis, em relação a isso, ainda mais que envolve a minha esposa, que não tem nada a ver com essa história. Eu e o Eduardo somos amigos há muito tempo. Estou conversando com o Eduardo e nada disso aconteceu da forma que foi divulgado”, disse o vereador ao DOL..

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

“Eu não tenho como saber se o B.O é verdadeiro ou falso. Fui pego de surpresa está noite. Eu estava em um evento e chegou a notícia. Só deu tempo de chegar em casa e pegar a minha esposa aos prantos. Reuni alguns advogados amigos nosso e nesta sexta-feira terei ciência desse boletim. Se me perguntarem se é falso, ou verdadeiro, se foi ele (Eduardo) ou outra pessoa que fez, não sei responder. Nossos advogados estão orientados a tomar todas as medidas cabíveis se for falso ou verdadeiro. Um Boletim de Ocorrência qualquer pessoa pode fazer. Vamos averiguar e poderei estar dando outra palavra. Hoje, não tenho como dizer”

AGRESSÃO:

“Garanto que não houve agressão à minha esposa. Ela está aqui comigo. Não teve um tipo de agressão física”, explicou.

