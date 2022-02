Paulinha Abelha: Entenda como bactéria levou cantora da banda Calcinha Preta a ficar em coma

Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, entrou em coma, após adquirir bactéria no cérebro (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, piorou e entrou em coma, nesta quinta-feira (17). A assessoria da cantora divulgou o motivo do quadro ter agravado

O quadro clínico de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, apresentou piora e ela entrou em coma nesta quinta-feira (17). A equipe da cantora revelou ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o que teria causado o agravamento do estado de saúde da cantora de 43 anos e o pedido de transferência para outro hospital em Aracaju.(As informações são de Amanda Martins)

Paulinha está internada desde o último domingo (13) no Hospital Unimed e deverá ser encaminhada para o Hospital Primavera, onde passará por uma nova avaliação médica, feita por um profissional de São Paulo contratado pela família.

De acordo com os assessores de Paulinha Abelha, uma bactéria no cérebro da cantora teria levado ao coma. Por isso, o quadro da vocalista do Calcinha Preta evoluiu rapidamente. Ainda segundo a equipe, ela será submetida a exames e a um novo tratamento para que a bactéria não migre para outras partes do corpo.

Marido de Paulinha Abelha nega morte da cantora

Nesta quinta-feira (17), Clevinho Ramos, marido de Paulinha, desmentiu o suposto falecimento da cantora. Ele garantiu, que apesar deestar desacordada, Paula tem recebido todo o suporte para se recuperar.

