Vídeo: mulheres caem na porrada dentro de loja de celular

A briga começou após uma das envolvidas ir até o local de trabalho da outra — (Foto: Reprodução)

Uma briga entre duas mulheres dentro de uma loja de celulares no comércio circula nas redes sociais a alguns dias. O Caso aconteceu no final do mês de janeiro de 2022,somente agora o Jornal Folha do Progresso teve aceso ao video.

A briga começou após uma das envolvidas, de shorts, branco, ir até o local de trabalho da segunda para se vingar de suposto assédio ao marido dela. A informação que enviou o video via WhatsApp para redação citou o nome da loja e disse que seria na avenida Jamanxim centro de Novo Progresso. Internautas comentam que foi em Santarém e /ou Itaiutba.

Uma terceira pessoa, que não parece, filmou toda a ação.

As mulheres trocam tapas e puxões de cabelo.

Assista:

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/02/2022/09:43:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...