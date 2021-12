TJPA ordena reintegração de ex-prefeito de Oriximiná ao cargo

A decisão, monocrática, é da desembargadora Gleide Moura ( Foto: Reprodução.)

Em nova decisão, TJ ordena reintegração de ex-prefeito de Oriximiná ao cargo

O ex-prefeito cassado de Oriximiná (PA) Willian Fonseca (PRTB) está de volta ao cargo, por nova determinação da Justiça. Desta vez, por ordem do TJ (Tribunal de Justiça) do Pará, em decisão monocrática neste sábado (18) da desembargadora Gleide Pereira de Moura.

“Entendo que merece a concessão de efeito ativo ao recurso [de Willian Fonseca], uma vez que evidenciada violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no artigo 5.º, LV, da Constituição Federal, assim como a inobservância ao disposto nos incisos do art. 5.º, inc. II, do Decreto-Lei n.º 201/67 e, reflexamente, à Súmula Vinculante nº 46 e à ADPF nº 378-DF”, justificou a magistrada..

Ela se refere ao fato da defesa de Willian Fonseca ter alegado que a votação na sessão da Câmara de Vereadores de Oriximiná que acatou a denúncia de cassação em agosto (dia 10) contra o então prefeito contrariou a lei por não ter sido aberta e nominal.

Por maioria qualificada (10 votos), a Casa recebeu o pedido de cassação protocolado pelo cidadão José Maria Calderaro por crime de responsabilidade (contratação irregular de quase 1.500 servidores públicos) cometido por Fonseca.

Em primeira instância, o juiz Wallace Sousa indeferiu o recurso. Fonseca recorreu ao TJ do Pará. Ontem, a desembargadora de plantão Gleide Moura, acatou o pedido.

“DEFIRO o pedido de efeito ativo recursal para conceder a tutela de urgência ao processo nº 0801586-9.2021.8.14.0037, determinando a imediata reintegração do Agravante [Willian Fonseca] ao cargo de Prefeito Municipal de Oriximiná e ficando suspensos os efeitos do Processo nº 002/2021-CEP/CMO da Câmara Municipal de Oriximiná e o Decreto Legislativo nº 09/2021-CMO”, ordenou Gleide Moura.

E ressaltou:

“Devendo a Câmara Municipal proceder com a convocação de sessão extraordinária do Legislativo Municipal para que o Processo nº 002/2021-CEP/CMO tenha refeita a votação do recebimento da denúncia oferecida pelo cidadão José Maria Calderaro Filho em 09 de agosto de 2021 contra o agravante, votação esta que deverá ser nominal, com as devidas anotações em ata sobre o voto de cada vereador na ocasião, conforme previsão do inc. II do art. 5º, do Decreto-Lei nº 201/67, podendo o processamento da denúncia prosseguir seu curso regular na forma do rito legal”.

Além de cassado, Willian Fonseca foi punido com inelegibilidade de 8 anos. Argemiro Diniz Filho, vice-prefeito eleito, assumiu o cargo de prefeito. (Publicado em 19/12/2021 por Da Redação em Justiça)

De volta ao cargo, prefeito de Oriximiná aciona usina de exonerações e nomeações

A usina de nomeações e exonerações está a todo vapor em Oriximiná com a volta de Fonseca. Foto: Reprodução

Está a todo vapor neste domingo (19) a usina de decretos de exonerações e nomeações, para cargos do 1º e 2º escalões da Prefeitura de Oriximiná com a volta de Willian Fonseca (PRTB) ao cargo de prefeito.

Só hoje, o número de decretos baixados ultrapassou a casa de dois dígitos.

Fonseca voltou ao cargo por decisão liminar proferida no sábado (18) pela desembargadora plantonista Gleide Moura, em atendimento a recurso (agravo de instrumento) da defesa do mandatário oriximinaense contra uma decisão de primeira instância.

Em consequência, Argemiro Filho, que comandava a prefeitura, volta ao cargo de vice-prefeito.

Entre os aliados renomeados pelo ex-cassado está o também baiano Edson Siqueira da Fonseca, escalado para dirigir a Secretaria de Integração Municipal. Ele é irmão do prefeito.

Nomeados também por decreto neste domingo, entre outros, foram: Francivaldo Florenzano (Assessor de Comunicação), Raimundo Conceição da Silva (secretário de Segurança Pública e Defesa Social), Wellington Pessoa (secretário de Cultura e Turismo), Daniel Ângelo Abreu (secretário de Finanças), Renan Guimarães (Secretário de Planejamento) e Marinês Cattani (nº 1 da Procuradoria Jurídica). (Publicado em 19/12/2021 por Jeso Carneiro )

