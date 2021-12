Modelo desconvidada de festa de casamento por ficar ‘muito bonita’ desabafa: ‘Elegância é rejeitada’

A modelo alemã Alena Yildiz, de 21 anos, que acabou desconvidada após ficar “muito bonita” na prova do vestido que a própria noiva escolhera para ela desabafou no Instagram: “Elegância é rejeitada”.

A moradora de Heidelberg (Alemanha), cujo sobrenome é de origem turca, viralizou após postar fotos em que aparece com o vestido da discórdia:

Além de bombar nas redes sociais, Alena ainda foi comparada por muitos à estrela da música e do cinema americana Ariana Grande, o que deve impulsionar a sua carreira de modelo. No Instagram, após o episódio viral, ela já passa de 69 mil seguidores (no início da tarde deste sábado, mas crescendo), com muitos comentários em português: “Muito linda”, “Arrasou”…

No Instagram, muitos comentam que a noiva nunca quis Alena no casamento e que o vestido foi apenas um pretexto.

