Ex-ministra Damares Alves cumpre agenda em Santarém

O encontro aconteceu no Hotel Barrudada. (Foto:Dorgival Viana)

Damares participou do encontro Pró Estado do Tapajós na tarde desta segunda-feira (4)

A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, participou do encontro Pró Estado do Tapajós na tarde desta segunda-feira (4), em Santarém, no oeste do Pará.

Na ocasião, a ex-ministra recebeu uma “Moção de Aplausos” do Poder Legislativo Santareno, em proposta do vereador Ângelo Tapajós. A ex-ministra chegou em Santarém no inicio da tarde de hoje e foi direto para o evento, que aconteceu no Hotel Barrudada.

O vereador Elielton Lira destacou que o encontro dará seguimento ao sonho do estado do Tapajós. “É um assunto que nunca vai morrer, o tempo vai ficar responsável de que isso aconteça e se realize o sonho da população, que é ter mais emprego e renda e, consequentemente, mais qualidade de vida”, destacou.

O diretor do Instituto Cidadão Pró-Estado do Tapajós (ICPET), Jean Carlos Leitão, falou da importãncia de Damares no debate.”Mesmo sendo ex-ministra, pela desincompatibilização que ela teve que fazer, no dia 31 agora de março, ela ainda tem todos os contatos junto aos personagens do governo e personagens políticos em Brasília onde hoje tramita o projeto de criação do estado do Tapajós. Ela se colocou à disposição para nos ajudar”, enfatizou.

A ministra destacou que não está correndo a nenhum cargo na região e que sua vinda ao municipio foi para falar de assuntos pertinentes. “Meu título é de Brasília, se eu tiver que concorrer algum cargo será por lá. “Vim conversar com as lideranças locais sobre liberdade fundamentais que estão em risco no Brasil. Vim falar sobre a proteção da vida e da família”, enfatizou Damares.

Após o encontro no Barrudada, Damares vai reunir com lideranças cristãs na igreja da Paz Church a partir das 19h.

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...