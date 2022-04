(Foto:Reprodução Carlos Calaça)- Caminhão com carga de tomate tomba na Transamazônica entre Altamira e Brasil Novo no Pará.

Um caminhão que levava uma carga de tomate acabou tombando por volta das 02h00 da madrugada desta segunda-feira (04/04/2022), no km 23 da Br-230, no trecho entre os Municípios de Altamira e Brasil Novo.

Durante o dia a fila de carros Parados chegava há mais de 10 km de congestionamento na rodovia Transamazônica. Segundo informações, a suspeita é que o motorista do caminhão, tenha dormido no volante vindo a sair da pista e subir em uma ribanceira as margens da rodovia e tombou.

A carga de tomate ficou espalhada na via, obstruindo a passagem de veículos. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, o DNIT também esteve no local dando apoio e contendo o fluxo intenso de veículos.

Uma máquina retroescavadeira foi usada para tirar os tomates do meio da pista, toda a carga estava avaliada em mais de 100 mil reais, informou o proprietário da mercadoria que preferiu não gravar entrevista sobre o ocorrido.

Ainda de acordo com as informações da Polícia rodoviária Federal, quando as equipes chegaram, o motorista do caminhão não se encontrava no local. O dono da carga alugou um outro caminhão para guardar a mercadoria que não foi danificada.

Estivadores da Cidade de Brasil Novo, estiveram no local para fazer o carregamento. Enquanto o serviço era executado, alguns curiosos paravam para acompanhar o ocorrido e para saborear os tomates que estavam espalhados por toda parte da via.

No meio da tarde o caminhão envolvido no acidente foi destombado e Guinchado para o Município de Altamira é assim os veículos puderam seguir viagem, sob orientação da Polícia Rodoviária Federal.

