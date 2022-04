Morador procura escritório da Equatorial e encontra fechado por falta de energia em Novo Progresso;Veja nota da Equatorial

Falta recorrente de energia elétrica afeta rotina de moradores em Novo Progresso(Foto:Jornal Folha do Progresso)

População chegou a ficar sem fornecimento a tarde de domingo e segunda-feira, 4 de abril de 2022.

Companhia Equatorial responsável pelo fornecimento da energia, disse que problema foi solucionado.

A população de Novo Progresso, sofre com a falta de energia elétrica na cidade e está revoltada com a situação. O problema, segundo alguns moradores, é recorrente e as interrupções na distribuição afetam a rotina de trabalhadores, de comerciantes e até a saúde de quem depende de medicamentos mantidos em baixas temperaturas, por exemplo.

Temor da falta de energia é postado em rede social de Novo Progresso

Os moradores reclamam que, mesmo com solicitações formais na distribuidora, nenhuma providência é tomada. Edilene dos Santos Pereira já cansou de registrar protocolos.”A justificativa para as interrupções do fornecimento de energia é sempre a mesma. Ou é porque choveu ou teve pane”, disse.

Outro morador enviou fotos do escritório fechado nesta tarde de segunda-feira, 4 de abril de 2022, quando procurou a empresa para obter informações sobre a falta de energia. ( A reportagem esteve no local e constatou a veracidade) Segundo ele , com a falta da energia ficou sem ‘internet’, as operadoras tim, claro e oi , que cobrem o municipio, estavam sem sinal e não teve a quem recorrer. “É complicado porque não há outro jeito a não ser parar tudo. Às vezes, preciso dispensar meus funcionários por não ter como trabalhar sem energia para alimentar os computadores e a rede”, relatou.

A empresa Equatorial Energia responsável pela distribuição na região, foi contatada pelo Jornal Folha do Progresso e disse que o problema foi solucionado; emitiu nota



05/04/2022

