Ex-mulher de Wesley Safadão fica revoltada com cantor após entrevista

Mileide Mihaile está indignada com comentários feitos pelo ex-marido, Wesley Safadão, em entrevista ao TV Fama. Segundo ela, o cantor deixou subentendido que ela não é uma boa mãe. O desabafo foi feito por comentários em sua conta do Instagram, no qual a blogueira prometeu: “Agora chega!”.

“Não haverá mais silêncio. Tocar e deixar subentendido que eu não sou uma boa mãe é algo incompreensível. Foi de péssima educação e sem pensar no que isso pode causar para com nosso filho! Argumentos mentiroso e altamente de má fé. AGORA CHEGA!”, disse em resposta a uma seguidora na rede social.

Na entrevista, o cantor falou sobre sua relação com a ex que, de acordo com ele, é “uma situação um pouco complicada”, além de problemas rotineiros que muitos pais divorciados passam na hora de criar aos seus filhos. Ele disse que pede para Mileide tomar cuidado com o que fala, porque “sempre que ela fala algo, repercute muito e as minhas redes sociais bombam”.

Após garantir que tem sua consciência tranquila por sempre fazer “mais do que o necessário” para Yudhi, seu filho com a ex-mulher, Safadão revelou que ele e Mileide têm discutido pela decisão de mudar a criança da escola onde estuda com a irmã, uma das melhores do estado, segundo o cantor. “O contato não está legal porque ela quer mudar ele de escola e eu não quero”, explicou.

Também comentou sobre desentendimentos na divisão de guarda nos finais de semana e afirmou que, no Dia das Mães (13/5), Mileide não ficará com Yudhi porque estará ocupada trabalhando. “Eu falei para ela: ‘Mileide, se no Dia das Mães o Yudhi estiver comigo, o povo vai dizer que eu to tomando o menino de ti’”, disse o artista, temendo as reações nas redes.

Em sua conta do Instagram, a influencer foi muito criticada pelos fatos revelados por Safadão, tanto sobre a mudança do filho de escola quanto de sua ausência no Dia das Mães. Revoltada com os comentários e indignada com a reação dos seguidores, ela retrucou: “Vamos parar com isso por aqui! Estou concentrada no que vim fazer e logo mais falarei o que deve ser dito!”, prometeu, e então acusou Safadão de usar argumentos mentirosos e estar de má fé.

