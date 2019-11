Ex-namorada é suspeita de jogar ácido em pênis de pedreiro

(Foto:Reprodução / EPTV) – Segundo o boletim de ocorrência, homem ficou com o órgãos genital ‘derretido, sem a pele e com danos visíveis’

Um pedreiro de 45 anos teve o pênis atingido por ácido na tarde de quarta-feira (6). O homem relatou que estava dormindo em casa quando foi surpreendido pela ex-namorada, que jogou o material corrosivo. As informações são do portal Uol.

A vítima está internada em estado estável na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, o órgão genital do homem ficou “derretido, sem a pele e com danos visíveis”.

O pedreiro apresentou aos investigadores mensagens enviadas pela suspeita em seu celular, em que a mulher pede desculpas pela atitude. À reportagem, a vítima disse estar “abalada” e não deu mais detalhes.

A Polícia Civil não encontrou o paradeiro da ex-namorada do pedreiro. A mulher pode responder por lesão corporal, com prisão de três meses a um ano. A pena pode aumentar dependendo da gravidade apresentada nos laudos médicos.

Com informações do Uol

