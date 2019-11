Mulher é presa enquanto levava maconha dentro de van para Bragança

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Eliete já era alvo de investigações desta Delegacia Especializada, após denúncias de que ela realizava esse tipo de transporte de drogas”, explicou o delegado Augusto Potiguar, titular da Denarc. Diante dos fatos, a presa e o entorpecente foram levados para procedimentos na sede da Divisão Estadual de Narcóticos, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Segundo a Polícia Civil. ela foi abordada no momento em que fazia o transporte da droga em um veículo de transporte alternativo do tipo van. O entorpecente transportado por Eliete foi recebido por ela no distrito de Icoaraci, em Belém, e teria como destino o município de Bragança.

Maria Eliete Rosário do Nascimento foi presa na manhã desta sexta-feira (08) pelo crime de tráfico de entorpecentes, após ser flagrada com dois quilos de maconha em Capanema, nordeste paraense.

