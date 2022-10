Ex-prefeito da cidade de Novo Progresso sofre acidente na BR-163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informações, Neri Saiu da cidade de Itaituba com destino para Novo Progresso em uma caminhonete, quando acabou colidindo na traseira de um caminhão, o veículo atingido na lateral direita, a causa do acidente não foi divulgada.

