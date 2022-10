Saiba como votar na urna eletrônica pelo simulador do TSE

1ª vez, a urna liberará a confirmação do voto 1 segundo depois do preenchimento completo dos números do candidato

Nova urna eletrônica

O simulador de votação na urna eletrônica já conta com período a mais para conferência do voto

Nas eleições deste ano, os eleitores contarão com tempo extra para conferir o voto na urna eletrônica. Pela 1ª vez, a confirmação do voto –no botão verde “Confirma”– será liberada 1 segundo depois do preenchimento completo dos números do candidato para cada cargo.

O simulador de votação na urna eletrônica para as eleições deste ano, disponível no Portal do TSE, já conta com o tempo a mais para a confirmação do voto. Treinando na ferramenta com antecedência e observando como funcionará o tempo para a conferência do voto, o eleitor contribuirá para reduzir o tempo de espera nas filas nas seções eleitorais no dia do pleito.

A cada uma das 5 confirmações de voto, a urna emitirá um som breve. Ao fim, depois da escolha do candidato à Presidência da República, o aparelho emitirá o clássico som, mas por um período mais longo.

O 1º cargo a ser preenchido na urna é para deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, o eleitor deve escolher o candidato a deputado estadual ou distrital –no caso dos eleitores do Distrito Federal– com 5 dígitos.

Para votar no candidato ao Senado, são 3 dígitos. Por último, com 2 dígitos cada, o eleitor escolhe os candidatos a governador e a presidente, nesta sequência, respectivamente.

O chefe da Seção de Voto Informatizado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Rodrigo Coimbra, esclarece o motivo da implementação desse tempo a mais na urna eletrônica. “Foi introduzido para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer”, explica.

*com informações do TSE.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/10/2022/07:05:53

