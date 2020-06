Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso alertam população para as medidas contra Covid -19

Orientação a comerciantes chama atenção para cumprimento de medidas contra o Coronavírus em Novo Progresso.

Prefeitura de Novo Progresso está fiscalizando a população,com uso obrigatório da mascara, comerciantes e empresários tem que cumprir regras determinadas no Decreto Estadual que cabe a Policia Militar o cumprimento. No decreto tem multa a prisão para quem não usar máscaras na cidade de Novo Progresso

Art. 2º.Fica determinada no âmbito do Serviço Público Municipal, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, durante a execução das respectivas atribuições inerentes aos cargos e funções públicas.§ 1º.os servidores das portarias e da segurança em geral das repartições públicas ficam autorizados a impedir o ingresso de servidores e munícipes nas dependências, sem o uso de máscara.§ 2º. O servidor público que descumprir ou concorrer para o descumprimento do disposto no caput deste artigo, ficará sujeito à responsabilidade administrativa disciplinar. Art. 3º.Fica autorizado às autoridades de atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem as atitudes necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto.Art. 4º.A desobediência às previsões deste Decreto, caracterizará infração administrativa sanitária, sem prejuízo de demais sanções civis e administrativas às previstas para crimes elencados nos artigos 268 -infração de medida sanitária preventiva e 330 -crime de desobediência -do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940).

Medidas

Sem aulas na rede municipal e estadual, o municipio vem desde o inicío da pandemia no estado tomando medidas para não proliferação da doença, passado três meses os casos aumentam no dia dia e preocupa as autoridades locais.

O relaxamento das medidas, vem sendo visivel por parte da população, os estabelecimentos comerciais já não estão obrigando o uso de mascaras, alguns adotam como medida de segurança incluindo alcool e egel, outros ignoram e nada é usado.

Um clima de tudo bem neste final de semana causou um impacto nas redes sociais, balneários, praias, tomadas pela população, o lago municípal totalmente lotado de gente circulando uns com mascaras outros sem. Ninguém fiscalizou!

Avanço do Coronavirus

Com a gravidade da doença muitos ainda fazem de conta que só politicagem, não vai ser nada mais que uma gripe, no entanto o que as equipes medicas do hospital municipal vem passado para atender os pacientes vitimas da doença, em seus relatos é assustador. A população por si deveria ter conciência da gravidade da doença e ficar em casa, o pior esta por vir,comenta profissional da saúde.

Em Boletim divulgado pela prefeitura nesta terça=feira (23) , são 20 novos casos, com 18 internados e diminuiu o numero de curados.

Prefeito Macarrão

O Prefeito Macarrão (PL) , que desde inicio vem agindo com cautela, diante dos decretos estadual, para não penalizar por completo a cidade, continua preocupado com a falta de conciência da população , usou das redes sociais nesta terça – feira (23) e pediu novamente para Ficar em Casa, “o que será de nós, ninguém esta levando a sério, com os casos aumentando a estrutura hospitalar já esta comprometida, o que vamos fazer com nossos doentes, reclamou o executivo. Eu fiz de tudo para não decretar “Lockdown coronavírus”, mas o caos chegando, tudo esta nos levando a isto,desabafou o prefeito.

Secretaria Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde Rosangela Melo de Novo Progresso, também relatou sobre a preocupação e os aumentos de casos, hoje são 18 internados, estamos preparando outra area para atender os doentes, a situação esta muito tensa, estamos preocupados, não temos UTI e respiradores suficientes, a população precisa ajudar , ficar em casa ainda é o melhor remédio,disse.

Rosangela, secretaria de saúde, chama a atenção da população para que faça as medidas de prevenção.

Como prevenir o contágio:

*Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

*Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.

*Evite aglomerações.

*Mantenha os ambientes bem ventilados.

*Não compartilhe objetos pessoais, ( pratos, talheres, copos, Narguile, bomba de tereré entre outros).

*Ficar em casa e evitar contato com pessoas se estiver doentes ( visitas domiciliares e hospitalares).

*Evitar tocar olhos e boca e nariz.

Empresários

Um grupo de empresários do município, preocupado com o cumprimento das medidas de enfrentamento ao Coronavírus estipuladas pela Prefeitura , emitiu um comunicado orientando comerciantes da cidade sobre a importância de que as atividades ocorram sem risco à saúde pública. Na oportunidade houve a reunirão com o prefeito para amenizar as medidas no município.

Desobediência

Entre os pequenos e grandes comercio , poucos exigem uso de mascara, os supermercados maiores a aglomeração esta sem controle, funcionários estão sem mascaras atendendo os clientes, o descomprometimento com o combate a Covid-19 esta perdendo força , ficou visivel nos comércios da cidade, os que tentam exigir acabam fragilizados pela concorrência.

Fiscalização municipal é pouca não esta atendendo a demanda.

A Prefeitura mesmo com pessoal reduzido , segue realizando fiscalização em toda a cidade, intensificada para verificar se população, comerciantes e empresários estão cumprindo as regras determinadas no Decreto , sob pena de multa e até mesmo cassação do alvará do estabelecimento.

Decreto Municipal

No documento, tem multa para as pessoas que forem flagradas sem masscaras, – quando muitos munícipes compareceram ao comércio sem máscaras de proteção, descumprindo o que determina o decreto. Conforme ressaltado no comunicado, os comerciantes devem, sem exceção, proibir a entrada no estabelecimento de clientes que não estiverem utilizando máscara. Nesse sentido, o informe lembra a importância da instalação de cartazes na entrada do estabelecimento, em local visível, alertando sobre as regras.

O municipio lembra que o recebimento de diversas denúncias por parte da Prefeitura , além de acarretarem em sanções para os estabelecimentos, ainda podem reduzir ou até mesmo cancelar a flexibilização adotada no município para diversas atividades comerciais, já que a autorização para o exercício dessas atividades foi condicionada ao cumprimento de uma série de medidas protetivas contra o Coronavírus.

Segundo o prefeito que emitiu o decreto, está claro o dever do cumprimento das regras por parte dos comerciantes, mas ainda há munícipes que não seguem as determinações, como a utilização de máscaras (obrigatória conforme Decreto de 10 de maio de 2020 , portanto também cabe aos comerciantes ajudar a Prefeitura a garantir a adoção das medidas, seja contribuindo na orientação ou mesmo agindo em “fiscalização preventiva”, ou seja, abordando aqueles que descumprem as regras a fim de conscientizá-los.

Faça Sua Parte

Orientação a comerciantes chama atenção para cumprimento de medidas contra o Coronavírus

As autoridades finalizam com uma solicitação aos comerciantes para que divulguem essas orientações em suas redes sociais e ajudem na conscientização da população, inclusive não permitindo aglomerações nos próprios estabelecimentos ou próximo a eles.

Vale lembrar que a Prefeitura lançou a campanha “Fique em casa é a sua proteção”, com o objetivo de sensibilizar a população de que a melhor forma de se proteger contra o Coronavírus é permanecendo em casa; e que o Executivo também tem solicitado aos munícipes que atuem como fiscais, cobrando a responsabilidade de pessoas e estabelecimentos ao exigir que sigam as determinações.

Por:Adecio Piran para o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

