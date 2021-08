Ex-presidente do Paysandu é condenado por desvio de verba pública e enriquecimento ilícito

Ricardo Gluck Paul foi dirigente do Paysandu entre 2019 e 2020 (Foto:Cristino Martina / OLiberal)

Justiça condenou também ex-prefeito de Belém Duciomar Costa

O ex-presidente do Paysandu Ricardo Gluck Paul foi condenado em primeira instância por desvio de verba pública e enriquecimento ilícito. Cabe recurso à decisão da Justiça. Segundo o processo, que está no Ministério Público Federal (MPF), o desvio chegaria a mais de R$ 2,5 milhões.

Ricardo foi condenado pela Justiça Federal juntamente ao ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa. Os prejuízos aos cofres públicos apontados pelo MPF à Justiça e que envolvem o ex-presidente do Paysandu são referentes a desvios de recursos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) entre os anos de 2010 e 2011.

Confira a decisão que condenou Ricardo Gluck Paul:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, para reconhecer a responsabilidade dos requeridos INSTITUTO PORTAL DO CONHECIMENTO – IPC, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, ELAINE PEREIRA BAIA, RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL, LUIS EDUARDO ONISHI, FUNDAÇÃO CETAP e CETAP, pela prática de dano ao erário e enriquecimento ilícito, nos termos da fundamentação, condenando unicamente o INSTITUTO PORTAL DO CONHECIMENTO – IPC, beneficiário do enriquecimento ilícito, ao ressarcimento do dano ao erário, no valor de R$ 2.528.258,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais), sob o qual deve incidir correção monetária com incidência do IPCA-E e juros de mora, estes últimos, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

