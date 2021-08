Governo anuncia antecipação da vacinação contra a covid-19 para pessoas acima de 18 anos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os calendários de vacinação com as ordens de chamamento serão divulgados, em breve, pelas secretariais municipais de saúde de cada município.

“Nós estamos recebendo 145.310 novas doses de vacina, entre Pfizer e Coronavac Butantan. Com isto, anunciar que estaremos distribuindo para os 144 municípios vacina para já começar ainda esta semana a vacinação de todos com 18 anos para mais. Portanto, antecipando o calendário e podendo anunciar que todo público adulto do Pará já estará recebendo a primeira dose”, declarou Barbalho.

O governador Helder Barbalho anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), que vai antecipar a vacinação contra a covid-19, ainda esta semana, para pessoas acima de 18 anos no Pará. O Governo do Estado anunciou ainda a chegada de mais 145.310 novas doses ao Estado, entre a quarta-feira (4) e esta quinta-feira (5).

