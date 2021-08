Homem é preso com carne de caça e arma em São Felix do Araguaia

Os policiais encontram carne de caça e um jacaré, além de munições (Foto:Crédito: Agência da Notícia com PMMT)

Os policiais encontram carne de caça e um jacaré, além de munições

Em apoio a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), na manhã de hoje (04), a guarnição da Polícia Militar de Novo Santo Antônio, realizava um bloqueio na MT-100, que liga Novo Santo Antônio a São Félix do Araguaia. Durante o trabalho da PM na rodovia, a guarnição foi informada através de uma denúncia, que um grupo de pessoas que acampavam as margens do Lago Morto no município de São Félix do Araguaia, estariam praticando crimes ambientais como: caça e pesca de peixes fora da medida.

Imediatamente foi solicitado o apoio de uma guarnição da PM de Alto Boa vista, para checar a denúncia, e ao chegarem ao local os agentes policiais flagraram o grupo de 05 pessoas, entre eles dois menores de 13 e 02 anos de idade. O procedimento de abordagem foi realizado, e durante o processo, foi declarado por um dos integrantes C.P.C, que havia uma arma, e a mesma estaria escondida embaixo da caminhonete modelo F1000 de cor azul, placa KER1040.

Ao revistar aos veículos presentes no local, foi encontrado pelos PMs, uma caixa de munição calibre 22 Target contendo 18 unidades intactas, dentro do porta-luvas de um veículo modelo FIAT UNO, de cor branca, placa OMQ8133, próximo a uma árvore foi encontrado o carregador com 10 munições intactas. Ainda em revista ao local, os militares encontraram um jacaré morto pendurado em uma árvore, uma caixa de isopor com dois animais mortos apontados pelo integrante como sendo veados campeiros.

Aos policiais o SRº C.P.C , relatou que havia mais 04 pessoas pertencentes ao grupo, e que os mesmos estariam em duas motocicletas, e haviam saído para pescar. Momentos depois, uma motocicleta se aproxima do local, mas se evadiu ao avistarem a viatura da PM. Foi feita a diligência na tentativa de encontrar a motocicleta, porém não obtiveram êxito. De acordo o SRº C.P.C, as pessoas da motocicleta seriam seu irmão e seu sobrinho.

Foi dada voz de prisão ao SRº C.P.C, onde o mesmo foi encaminhado para a Delegacia Civil de São Félix do Araguaia.

Materiais apreendidos: 2 animais, veados (abatidos), 01 carabina calibre 22 modelo 7022, 28 munições calibre 22 intactas e uma caixa de isopor tamanho 100 litros.

