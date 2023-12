Adolescentes que planejavam ataques a escolas em dois estados são apreendidos

No Rio, polícia encontrou facas e máscaras na casa de uma jovem que fazia ameaças a colegas; no RN, um adolescente de 15 anos obrigava meninas a se mutilarem

Dois adolescentes foram apreendidos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (6) após planejarem ataques em escolas municipais.

A primeira adolescente, de 12 anos, foi identificada e apreendida em um município do Rio. Na casa dela, foram encontradas máscaras e facas.

O trabalho de identificação foi feito pelo Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça, que produziu relatórios de ameaças relacionados ao caso e enviou à Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Segundo investigadores do Ciberlab à CNN, a adolescente não fazia “ameaças vazias”. “De fato identificamos elementos que havia indicativo de que os alunos da escola estavam em risco”, disse um delegado, sob reserva.

No Rio Grande do Norte, outro adolescente, de 15 anos, foi apreendido também por plano de ataque em uma escola. Segundo a investigação, as ameaças dele eram mais graves do que às da adolescente do Rio.

Segundo investigadores, o jovem também obrigava garotas da escola a se automutilarem ou se colocarem em situações humilhantes, sob ameaças. Na casa dele, preso pela Polícia Civil do RN, itens de ataques também foram apreendidos.

Fonte: CNN/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/13:32:00

