Ex-servidor é preso suspeito de furtar mais de 30 aparelhos de ar-condicionado no interior do Pará — Foto: Reprodução/PCPA

Centrais seriam utilizadas em escolas do município de Ourilândia do Norte. Segundo as investigações o prejuízo ultrapassa o valor de 90 mil reais.

Um ex-servidor público foi preso nesta sexta-feira (21) suspeito de furtar mais de 30 aparelhos de ar-condicionado que seriam usados em escolas no município de Ourilândia do Norte, região sudeste do Pará.

O homem, identificado como Railson Miranda Vilarim, estava trabalhando temporariamente na Secretária de Educação do município. Segundo as investigações, o prejuízo ultrapassa o valor de 93 mil reais.

A polícia começou a investigar o caso há cerca e 6 meses e descobriu que o crime ocorreu entre os meses de outubro e dezembro de 2023.

Na época, todos os aparelhos foram vendidos em um curto período para que não fossem levantada suspeitas.

Durante a ação os agentes apreenderam ainda, documentos, celulares, computadores, mídias eletrônicas e cartões de crédito. Os materiais vão passar por uma perícia que deve ajudar nas investigações.

O ex-servidor vai responder por ter prejudicado as investigações, além do crime de peculato, quando o funcionário público usa o cargo para obter vantagem e também por receptação qualificada.

Em nota, a polícia civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação. O suspeito fez exame de corpo de delito e está à disposição da justiça.

A Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte afirmou que depois do furto instaurou um processo administrativo contra os servidores que trabalhavam no local e que o processo ainda está em andamento.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2024/08:52:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

